В Ізраїлі повідомили Блінкену про плани посилити операцію в Секторі Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант під час переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном проінформував його про плани Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підвищити інтенсивність бойових операцій у Секторі Гази, повідомляє у вівторок Times of Israel.

"Галант наголосив, що операції в районі Хан-Юніс (на півдні анклаву) буде посилено, і вони триватимуть доти, доки не буде виявлено керівництва ХАМАС, а ізраїльські біженці не повернуться додому", - ідеться у витязі із заяви, яку наводить видання.

Також під час зустрічі з американським дипломатом міністр оборони Ізраїлю порушив тему напруженості в регіоні та "атак Ірану, що проводяться через його маріонеток".

"Необхідно збільшити тиск на Іран, він може запобігти ескалації в регіоні", - заявив Галант Блінкену.

Він наголосив, що головним пріоритетом Ізраїлю наразі є забезпечення повернення жителів північної частини Ізраїлю, де останнім часом активізувалися військові дії на кордоні з Ліваном проти угруповання "Хезболла".

Блінкен перебуває в закордонному турне з 4 до 11 січня.