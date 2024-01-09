Події

19:05 09.01.2024

В Ізраїлі повідомили Блінкену про плани посилити операцію в Секторі Гази

1 хв читати
В Ізраїлі повідомили Блінкену про плани посилити операцію в Секторі Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант під час переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном проінформував його про плани Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підвищити інтенсивність бойових операцій у Секторі Гази, повідомляє у вівторок Times of Israel.

"Галант наголосив, що операції в районі Хан-Юніс (на півдні анклаву) буде посилено, і вони триватимуть доти, доки не буде виявлено керівництва ХАМАС, а ізраїльські біженці не повернуться додому", - ідеться у витязі із заяви, яку наводить видання.

Також під час зустрічі з американським дипломатом міністр оборони Ізраїлю порушив тему напруженості в регіоні та "атак Ірану, що проводяться через його маріонеток".

"Необхідно збільшити тиск на Іран, він може запобігти ескалації в регіоні", - заявив Галант Блінкену.

Він наголосив, що головним пріоритетом Ізраїлю наразі є забезпечення повернення жителів північної частини Ізраїлю, де останнім часом активізувалися військові дії на кордоні з Ліваном проти угруповання "Хезболла".

Блінкен перебуває в закордонному турне з 4 до 11 січня.

 

 

Теги: #ізраїль #операція #плани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:20 09.01.2024
США активно працюють для недопущення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, заявив Блінкен

США активно працюють для недопущення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, заявив Блінкен

07:04 07.01.2024
Ізраїль не припинить війну, поки не буде ліквідовано ХАМАС

Ізраїль не припинить війну, поки не буде ліквідовано ХАМАС

17:17 03.01.2024
Zezman Holding планує побудувати стійкі містечка поруч із Києвом та Ужгородом

Zezman Holding планує побудувати стійкі містечка поруч із Києвом та Ужгородом

07:18 03.01.2024
Боррель: ЄС готовий працювати в напрямі гарантування миру і безпеки для Ізраїлю та Палестини у 2024 р.

Боррель: ЄС готовий працювати в напрямі гарантування миру і безпеки для Ізраїлю та Палестини у 2024 р.

10:28 31.12.2023
Війна Ізраїлю і ХАМАС триватиме кілька місяців, заявив Нетаньягу

Війна Ізраїлю і ХАМАС триватиме кілька місяців, заявив Нетаньягу

20:13 28.12.2023
Ізраїльські військові провели рейди на Західному березі річки Йордан з метою позбавити ХАМАС фінансування

Ізраїльські військові провели рейди на Західному березі річки Йордан з метою позбавити ХАМАС фінансування

07:20 27.12.2023
Ізраїль виділить Intel грант у $3,2 млрд на будівництво заводу- Reuters

Ізраїль виділить Intel грант у $3,2 млрд на будівництво заводу- Reuters

02:47 27.12.2023
Ізраїль припиняє "автоматично" видавати візи співробітникам ООН

Ізраїль припиняє "автоматично" видавати візи співробітникам ООН

20:15 26.12.2023
Ізраїль завдав авіаударів по таборах біженців у центрі Гази

Ізраїль завдав авіаударів по таборах біженців у центрі Гази

02:40 25.12.2023
У підземних тунелях ХАМАС виявлено п'ятеро загиблих заручників

У підземних тунелях ХАМАС виявлено п'ятеро загиблих заручників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний, Умєров і Шаптала відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська

Через російську агресію в Україні постраждали 872 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

На куп'янському напрямку ворог успіхів не має, наразі тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає - Сухопутні війська ЗСУ

Учасники Ставки погодили подальші кроки для посилення захисту населених пунктів і критичної інфраструктури ППО

Росіяни обстрілюють Херсон - голова ОВА

ОСТАННЄ

Богдану Ярову призначено радницею заступника міністра оборони України

"Київводоканал", як очікується, до опівночі ліквідує аварійну ситуацію на вул. Оболонській

Протягом доби окупанти завдали 1 ракетного та 29 авіаударів, здійснили 17 обстрілів із РСЗВ

Авіація Сил оборони завдала ударів по дев’яти районах зосередження особового складу ворога

ЗСУ відбили 21 ворожу атаку на авдіївському напрямку

Міст через канал у Вишгороді на час ремонту замінить понтонна переправа

Залужний, Умєров і Шаптала відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська

На Львівщині скажений собака покусав трьох людей, до 8 березня запроваджено карантин

Оборонний комітет рекомендує ВР ухвалити у 2 читанні законопроєкт про вдосконалення порядку військового обліку та отримання УБД

Зловмисники за вказівками з телеграм-каналу за грошову винагороду підпалювали релейні шафи на залізниці Київщини - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА