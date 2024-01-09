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16:27 09.01.2024

На куп'янському напрямку ворог успіхів не має, наразі тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає - Сухопутні війська ЗСУ

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На куп'янському напрямку ворог успіхів не має, наразі тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає - Сухопутні війська ЗСУ

На куп'янському напрямку ворог успіхів не має, українські захисники перебувають в активній обороні - наразі тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Бачимо, що успіхів на куп'янському напрямку ворог якихось важливих не має. Наші захисники перебувають в активній обороні, намагаються за кращої нагоди покращити своє тактичне становище, переходять до атакувальних дій. І якихось успіхів немає. Тому харків'янам наразі можна бути спокійними. Повідомлення іноземних ЗМІ про наступ на Харків - наміри ворога, ми самі розуміємо, це і Харків, Полтава, Київ, уся Україна. Але наразі якихось тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає", - сказав Фітьо в ефірі телемарафону.

Речник закликав використовувати офіційну інформацію з офіційних джерел і наголосив, що ситуація на куп'янському напрямку контрольована.

"Кількість військ на кордоні та на куп'янському напрямку не змінюється, даємо відсіч ворогу", - зазначив Фітьо.

Він нагадав, що противник атакує на цьому напрямку ще із жовтня, і підготовку окупантів українські сили бачили й готувалися до неї, "вживали симетричних заходів". Зокрема, підтягували резерви, укріплювали інженерні споруди.

"Зараз ми бачимо, що на всій смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворог намагається нащупати слабинку в обороні. І акцент зміщується. Як, наприклад, з Бахмута може зміститися на Куп'янськ, з Куп'янська на Бахмут. Усі напрямки для противника важливі", - наголосив Фітьо.

Теги: #війна #зсу

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