У фонді захисних споруд цивільного захисту 60,5 тис. укриттів - Шмигаль

У фонді захисних споруд цивільного захисту України налічується 60,5 тис. укриттів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Маємо 60,5 тис. укриттів у фонді захисних споруд цивільного захисту. Президент України Володимир Зеленський поставив перед нами чітке завдання - не лише збільшувати кількість, а й дбати про якість. Кожне укриття має бути інклюзивним, безпечним, комфортним і розміщуватися в зоні пішохідної доступності", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, стан шкільних укриттів під особливим контролем, і наразі ними забезпечено 88% шкіл і 93% учнів та вчителів. "Ціль - довести цей показник практично до 100%. А також модернізувати укриття, які потребують оновлення", - наголосив прем'єр.