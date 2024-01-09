Нацкомісія з реабілітації реабілітувала кінорежисера Параджанова - голова УІНП

Національна комісія з реабілітації реабілітувала кінорежисера Сергія Параджанова, повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

"Маємо дійсно історичну новину - Сергія Параджанова реабілітовано! Пів століття пройшло з часу судилища над ним, але тепер і в юридичному плані справедливість торжествує", - написав Дробович у фейсбуці.

За його словами, на засіданні в грудні 2023 року Національна комісія з реабілітації за поданням Українського інституту національної пам'яті реабілітувала видатного кінорежисера, вірменина, народженого в Тбілісі, який сидів у російській в'язниці за український націоналізм.

Зазначається, що на підтримку розгляду справи виступали Офіс президента України та українські правозахисники, зокрема Українська Гельсінська спілка з прав людини.