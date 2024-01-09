Події

10:41 09.01.2024

У Повітряних силах ЗСУ не підтвердили інформацію про нібито збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном

1 хв читати
У Повітряних силах ЗСУ не підтвердили інформацію про нібито збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не підтвердив інформацію про те, що на території України було збито перший "Шахед-238" із реактивним двигуном.

В ефірі телемарафону у вівторок, відповідаючи на запитання, чи можуть у Повітряних силах підтвердити, що було збито над Україною "Шахед" із реактивним двигуном, Ігнат сказав: "Як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знайшли?".

"Хто знайшов - нехай підтверджує, показує, розповідає. Ми цю тему вже, здається, з вами обговорювали, що показав Іран 236 "Шахед", чорного кольору. Після цієї демонстрації у нас почали звичайні "Шахеди" теж перефарбовувати окупанти в чорний колір", - сказав він.

Ігнат пояснив, що обговорення експертів свідчать про те, що загроза "Шахеда" в тому, що "виходить така міні крилата ракета". Запас бойової частини там не може бути великим, оскільки реактивний двигун і сам по собі має споживати багато пального.

"Бойова частина там буде невелика, швидкість, звісно, буде збільшена", - додав спікер.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що на території України нібито було збито перший "Шахед-238" з реактивним двигуном, який долетів до середини країни.

Теги: #дрони #пс_зсу #шахеди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:20 06.01.2024
Повітряні сили ЗСУ уразили командний пункт на аеродромі в Саках у Криму

Повітряні сили ЗСУ уразили командний пункт на аеродромі в Саках у Криму

13:02 05.01.2024
Віднедавна ворог інколи атакує "Шахедами" передові позиції Сил оборони України - Ігнат

Віднедавна ворог інколи атакує "Шахедами" передові позиції Сил оборони України - Ігнат

18:24 04.01.2024
Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував українським пілотам за бездоганну бойову роботу після вибухів у Криму

Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував українським пілотам за бездоганну бойову роботу після вибухів у Криму

06:53 02.01.2024
Вночі сили ППО знищили 35 БПЛА "Shahed", які атакували Україну

Вночі сили ППО знищили 35 БПЛА "Shahed", які атакували Україну

06:45 02.01.2024
Україна перебуває під масованою ракетною атакою

Україна перебуває під масованою ракетною атакою

13:07 01.01.2024
Після російських ракетоносіїв у Чорному морі настане черга підводних човнів - глава СБУ про використання морських дронів

Після російських ракетоносіїв у Чорному морі настане черга підводних човнів - глава СБУ про використання морських дронів

11:54 01.01.2024
Кличко в новорічну ніч приїхав до захисників на передову з подарунками: дронами, квадрокоптерами, спорядженням

Кличко в новорічну ніч приїхав до захисників на передову з подарунками: дронами, квадрокоптерами, спорядженням

11:50 01.01.2024
У Львові пошкоджено будівлі університету, де навчався Бандера, і знищено музей Шухевича

У Львові пошкоджено будівлі університету, де навчався Бандера, і знищено музей Шухевича

10:09 01.01.2024
На Черкащині вночі збито три дрони, без постраждалих

На Черкащині вночі збито три дрони, без постраждалих

08:40 01.01.2024
У новорічну ніч РФ застосувала рекордну кількість ударних БПЛА, а також атакувала Україну ракетами

У новорічну ніч РФ застосувала рекордну кількість ударних БПЛА, а також атакувала Україну ракетами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти утримують кілька тисяч цивільних українців у колоніях і СІЗО без порушення справ - ISW

Знайдено третього загиблого від ракетного удару окупантів по Хмельницькій області

Втрати окупантів за добу становили 820 людей

ЗС України відбили найбільшу кількість ворожих атак на авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках

Внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.

ОСТАННЄ

Видавництво Bookchef залучає аудиторів для надання підтвердження відсутності будь-яких операцій із РФ

Іспанія передасть Україні два медичні бронеавтомобілі

В Україні до 2/3 зросла частка людей, які вважають уряд найманим працівником, а не опікуном - соцопитування КМІС

Правоохоронці передали до суду справу за обвинуваченням нардепа Дубінського у службовому підробленні для виїзду за кордон

Окупанти утримують кілька тисяч цивільних українців у колоніях і СІЗО без порушення справ - ISW

В Україні від агресії РФ загинули 520 дітей - Офіс генпрокурора

Єрмак провів друге засідання робочої групи, яка працює над реалізацією пункту Формули миру про безпеку

Окупанти обстріляли Середину-Буду та дев’ять сіл у Чернігівській і Сумській областях, пошкоджено приватний будинок, жертв немає - ОК "Північ"

Росіяни вночі обстріляли чотири громади Сумської області

Знайдено третього загиблого від ракетного удару окупантів по Хмельницькій області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА