У Повітряних силах ЗСУ не підтвердили інформацію про нібито збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не підтвердив інформацію про те, що на території України було збито перший "Шахед-238" із реактивним двигуном.

В ефірі телемарафону у вівторок, відповідаючи на запитання, чи можуть у Повітряних силах підтвердити, що було збито над Україною "Шахед" із реактивним двигуном, Ігнат сказав: "Як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знайшли?".

"Хто знайшов - нехай підтверджує, показує, розповідає. Ми цю тему вже, здається, з вами обговорювали, що показав Іран 236 "Шахед", чорного кольору. Після цієї демонстрації у нас почали звичайні "Шахеди" теж перефарбовувати окупанти в чорний колір", - сказав він.

Ігнат пояснив, що обговорення експертів свідчать про те, що загроза "Шахеда" в тому, що "виходить така міні крилата ракета". Запас бойової частини там не може бути великим, оскільки реактивний двигун і сам по собі має споживати багато пального.

"Бойова частина там буде невелика, швидкість, звісно, буде збільшена", - додав спікер.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що на території України нібито було збито перший "Шахед-238" з реактивним двигуном, який долетів до середини країни.