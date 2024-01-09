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10:00 09.01.2024

Окупанти утримують кілька тисяч цивільних українців у колоніях і СІЗО без порушення справ - ISW

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Окупанти утримують кілька тисяч цивільних українців у колоніях і СІЗО без порушення справ - ISW

Російська влада незаконно депортує українських цивільних осіб з окупованих районів до РФ і утримує їх у виправних колоніях і слідчих ізоляторах без висунення обвинувачень, розслідувань, судових розглядів, доступу до адвокатів і призначених дат звільнення, повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Російська влада утримує тисячі українських цивільних осіб у виправних колоніях і слідчих ізоляторах у РФ та окупованій частині України "за протидію "спеціальній військовій операції"... без офіційних протоколів про їх затримання, без порушення кримінальних чи адміністративних справ і без проведення розслідувань, тож затримані формально не існують у російській пенітенціарній системі та не мають доступу до адвокатів", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що деякі звільнені українці заявили, що російська влада поводилася з ними, "як із недолюдьми", й катувала їх.

За даними ISW, Міністерство оборони РФ відповіло на запит щодо однієї з затриманих цивільних осіб, заявивши, що російська влада утримує затриманого відповідно до "вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", однак Женевська конвенція забороняє захоплення цивільних заручників, які не є учасниками бойових дій. Також у міжнародному праві наразі не існує механізму звільнення цивільних осіб із полону, а Женевська конвенція дозволяє лише обмін військовополонених на інших військовополонених.

"У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що станом на листопад 2023 року в російському полоні перебували 4337 українців, зокрема 763 мирні жителі, однак BBC зазначила, що ці цифри ґрунтуються на даних Червоного Хреста, який не завжди має доступ до місць, де російська влада тримає українських громадян, включно зі слідчими ізоляторами та виправними колоніями на окупованих територіях. Уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що близько 25 тис. українських мирних жителів зникли безвісти і що російські сили, можливо, викрали значну кількість зниклих безвісти людей. BBC процитувала український проєкт "Знайти своїх", згідно з оцінками якого в Росії та окупованій частині України може бути незаконно затримано близько 7500 українських цивільних осіб", - зазначається у зведенні.

Повідомляється, що російські й українські правозахисники виявили понад 30 виправних колоній і слідчих ізоляторів, у яких, за повідомленнями, утримуються українські мирні жителі.

ISW повідомляє, що РФ продовжує насильно депортувати дітей з окупованих районів України під виглядом відправлення на канікули.

Центр національного спротиву 8 січня повідомив, що станом на грудень 2023 року в Україні перебуває понад 450 тисяч російських військовослужбовців.

 

Теги: #полонені #isw

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