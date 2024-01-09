Єрмак: природоохоронний договір має стати керівним у боротьбі з негативним впливом війни РФ на природу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що створений природоохоронний договір має стати керівним у боротьбі з негативним впливом війни РФ на природу для України та світу, повідомляє прес-служба українського президента.

"Цей документ має стати керівним у боротьбі з негативним впливом війни на природу. Не тільки для України, а й миру", – підкреслив він.

За словами Єрмака, "попереду найскладніше завдання – імплементація договору як усередині України, так і за кордоном. І тут ми будемо дуже вдячні за вашу експертизу та відданість справі. Радію зустрітися з вами в Києві і разом визначитися за подальшими формами співробітництва".

Він подякував представникам Міжнародної робочої групи за створення Договору для України. Зокрема, зазначив лідерство екс-віце-прем'єр-міністра, колишнього міністра закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем щодо його розробки.

Вона, у свою чергу, нагадала, що положення Договору є частиною "Формули миру" президента Володимира Зеленського.

"Насамперед ця угода описує існуючий стан речей: різноманітність та багатство природи України, а також збитки, завдані війною", – зазначила вона.

Також, за її словами, Договір міститиме уніфікований підхід до оцінки впливу російської війни в Україні на навколишнє середовище, визначатиме підходи до компенсації за завдані збитки, а також пропозиції щодо "зеленого" відновлення навколишнього середовища.

"Сформовано 46 рекомендацій як для України, так і для міжнародної спільноти. Багато хто пов'язаний з посиленням спроможності, організацією та управлінням різними процесами. Деякі стосуються стратегії та пріоритетів. Інші адресовані організаціям, партнерам та урядам і стосуються політичних рішень та технічної допомоги в цілому", - розповіла західна чиновниця.

Вона також наголосила на важливості співпраці з міністром захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України у фіксації екологічних злочинів РФ.

Також Вальстрем подякувала українським та міжнародним експертам, а також представникам влади України, які брали участь у роботі над документом.