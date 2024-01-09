Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки"

Президент Володимир Зеленський затвердив розпорядження про делегацію України для участі у переговорах щодо напрацювання "гарантій безпеки".

Згідно з оприлюдненим у понеділок увечері розпорядженням на сайті президента, делегацію для участі у переговорах щодо напрацювання та підготовки дво- та багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України" очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Від ОП також у делегації присутні заступники Єрмака Роман Машовець та Ігор Жовква, представники Департаменту з європейської та євроатлантичної інтеграції Ігор Баранецький та Віталій Мартинюк.

Крім того, до її складу входять міністри з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, оборони Рустем Умеров, його перший заступник Олександр Павлюк, заступник міністра юстиції Ірина Мудра та заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

МЗС у делегації представляють заступник міністра Микола Точицький та посол з особливих доручень Антон Кориневич.

У розпорядженні згадані керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, голова СБУ Василь Малюк та Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко.

Розпорядження Зеленського передбачає, що Єрмак як голова делегації за погодженням з МЗС може вносити зміни до її складу та залучати експертів за потреби.

Також глава держави затвердив директиви для переговорів щодо "гарантій безпеки". Ця частина розпорядження засекречена.