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21:18 08.01.2024

Єрмак обговорив Формулу миру з головним радником президента Бразилії напередодні зустрічі в Давосі

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Єрмак обговорив Формулу миру з головним радником президента Бразилії напередодні зустрічі в Давосі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив Формулу миру Володимира Зеленського з головним радником президента Бразилії Селсо Аморімом напередодні зустрічі радників у Давосі, повідомляє пресслужба глави держави.

"Мета – закінчити війну та досягти миру. Ми маємо дискусії щодо того, як досягти цієї мети, але Бразилія – країна, яка поважає міжнародне право та Статут ООН. Важливо продовжувати діалог, щоб знайти рішення", - наголосив Єрмак.

Також він розповів про російські масовані ракетні обстріли території України напередодні, внаслідок чого постраждали цивільні об'єкти та громадяни. Радник президента Бразилії висловив співчуття у зв'язку із загибеллю і пораненням людей.

Співрозмовники також обговорили підготовку до чергової зустрічі радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Формули миру.

Зазначається, що ця зустріч відбудеться в Давосі (Швейцарія).

 

 

 

Теги: #давос #бразилія #єрмак

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