Події

20:53 08.01.2024

Через негоду навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання

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Через негоду навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання

Через складні погодні умови навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання, повідомляє мерія міста.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов (зниження температури, ожеледиця, посилення вітру, налипання мокрого снігу) 9 та 10 січня заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання", - ідеться в телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно" в понеділок увечері.

Як повідомляють, у дитячих садках працюватимуть чергові групи.

 

Теги: #погода #одеса #школи

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