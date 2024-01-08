Усіх постраждалих від ранкових прильотів по Запоріжжю госпіталізовано, один у важкому стані - ОВА

Один із постраждалих унаслідок ранкової ракетної атаки російських окупантів по місту Запоріжжю перебуває у важкому стані, усіх п'ятьох постраждалих наразі госпіталізовано, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Був на місцях ранкових прильотів. Жодної військової цілі. Вирви від ракет, знищені цивільні автівки, пошкоджені будинки. Наразі п'ятеро людей у лікарнях, один із них у важкому стані", - написав Малашко в телеграмі.