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12:27 08.01.2024

Регламентний комітет рекомендує ВР визначитися шляхом голосування щодо відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки

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Регламентний комітет рекомендує ВР визначитися шляхом голосування щодо відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендує парламенту шляхом голосування ухвалити рішення щодо відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови регламентного комітету Сергій Євтушок (фракція "Батьківщина"), відповідне рішення члени комітету підтримали одностайно (усі вісім присутніх) на засіданні в понеділок.

Згідно з рішенням, регламентний комітет рекомендує Верховній Раді включити проєкт постанови про відкликання Безуглої (№10391) позачергово без голосування до порядку денного сесії, розглянути його та ухвалити рішення.

При цьому після відкликання із займаної посади, відповідно до закону, Безугла залишиться членом комітету з нацбезпеки.

Як повідомлялося, комітет із питань нацбезпеки на своєму засіданні в п'ятницю рекомендував парламенту відкликати Безуглу з посади заступниці голови комітету. У рішенні комітету, яке розміщене на сайті парламенту, зазначено, що її відкликають "унаслідок обставин, які унеможливлюють виконання нею своїх обов'язків".

Безугла обіймає посаду заступниці голови комітету з 29 серпня 2019 року.

 

Теги: #комітет #безугла

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