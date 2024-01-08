Події

11:21 08.01.2024

У Змієві рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки

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Унаслідок ранкового обстрілу Змієва загинула мирна жителька, рятувальники дістали її тіло з-під завалів будинку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, 63-річна жінка, яку деблокували з-під завалів будинку у Змієві, загинула. За уточненими даними, з-під завалів деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Ще одному 88-річному чоловіку надали першу медичну допомогу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область

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