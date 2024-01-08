У Хмельницькій області двоє загиблих від атаки РФ - ОВА

Двоє людей загинули внаслідок російських ударів по Хмельницькій області в понеділок уранці, також виникла пожежа внаслідок влучань по об'єктах інфраструктури, повідомляється в телеграм-каналі Хмельницької обласної військової адміністрації.

"Водночас противник завдав ударів по об’єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізовують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, крім людського життя", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними обладміністрації, під час повітряної тривоги в небі над Хмельницькою областю українські сили протиповітряної оборони збили дві випущені російськими окупантами ракети.