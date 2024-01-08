Унаслідок масованої ворожої атаки на Дніпропетровщині загинула жінка, 25 осіб постраждали, зокрема діти

Унаслідок масованого обстрілу ворога вранці в понеділок у Дніпропетровській області загинула жінка, ще 25 осіб, серед яких діти, дістали поранень, пошкоджено цивільну інфраструктуру, інформують в Офісі генерального прокурора.

"Уранці 8 січня 2024 року російські окупаційні війська здійснили масований обстріл інфраструктури Дніпропетровщини. Ракети поцілили в різні райони області. Наразі відомо про одну загиблу та 25 постраждалих", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, внаслідок ворожої атаки по м. Кривому Рогу осколкових поранень дістав місцевий житель, пошкоджено торговельний центр і 20 житлових будинків.

"Через влучання ракети в приватний будинок у Криворізькому районі під завалами загинула 62-річна жінка", - зазначається в повідомленні.

У м. Новомосковську пошкоджено адмінбудівлі, автозаправки, п'ятиповерхівку, автомобілі. "Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку з пасажирами. Попередньо, постраждали 24 людей, з них п’ятеро – діти", - інформують в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

На місцях працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ.

У відомстві наголошується, що інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.