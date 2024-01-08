Кількість загиблих у результаті ракетної атаки на Київ 2 січня збільшилася до трьох людей - Кличко

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Київ 2 січня збільшилася до трьох людей, у лікарні помер ще один поранений, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"У лікарні помер один постраждалий під час ракетної атаки на столицю 2 січня. Це третя жертва в будинку в Солом'янському районі, що постраждав від атаки", - написав Кличко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Також мер повідомив, що в стаціонарах медустанов столиці перебувають 22 особи, які були госпіталізовані внаслідок ворожих масових обстрілів 29 грудня і 2 січня. Одна з них - у важкому стані.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і 50 поранених.