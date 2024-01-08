У Змієві з-під завалів дістали двох людей, тривають пошуки ще однієї жінки - Синєгубов

У Змієві Чугуївського району Харківської області рятувальники дістали двох людей з-під завалів приватного будинку, пошкодженого внаслідок ранкового ворожого обстрілу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"З-під завалів витягли 90- і 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що вранці, близько 7:00, окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари, тип використаних ракет встановлюється.

"Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Постраждалу госпіталізували", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.