Два італійські туристи загинули внаслідок сходження лавини в Альпах

Гірські рятувальники виявили тіла двох італійських туристів, які загинули внаслідок сходження лавини в неділю в Альпах неподалік від кордону між Італією та Швейцарією, повідомляє Reuters у неділю.

Одне тіло було знайдено похованим під снігом, а інше – витягнуто з озера після сходження лавини на висоті близько 2200 метрів у районі Валь-Формацца в італійському регіоні П'ємонт, йдеться в заяві альпійської рятувальної групи CNSAS.

Після того як близько полудня (13:00 за Києвом) було піднято тривогу, на місце події на гелікоптері, незважаючи на сильний вітер, було відправлено спеціальну рятувальну команду. Знайти тіла допоміг собака, навчений рятувальним операціям.

Жертвами стали 30-річна жінка і чоловік у віці 53 років, які були взуті в снігоступи, щоб легше було пересуватися по горі, повідомляють італійські ЗМІ. Вони були родом із регіону Ломбардія на півночі Італії.