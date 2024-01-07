В Україні з 7 до 9 січня очікується різке погіршення погодних умов

Значне погіршення погодних умов очікується з неділі, 7 січня, по всій Україні, повідомляє міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Із 7 по 9 січня очікуються складні погодні умови: різке зниження температури повітря до 19 - 25 градусів морозу та сильні снігопади по всій території України. Ситуація на дорогах буде ускладненою через ожеледицю та налипання мокрого снігу", - повідомляє Мінрозвитку на сторінці у фейсбуці.

У міністерстві створено цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків негоди, яка насувається в Україну. У повідомленні зазначається, що за необхідності, рух на дорогах державного значення може бути обмежено або перекрито. Насамперед це стосується автодоріг: М-05 Київ-Одеса; М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине; М-13 Кропивницький-Платонове; М-22 Полтава-Олександрія; Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь; Н-11 Дніпро-Миколаїв; Н-24 Благовіщенське-Миколаїв; Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та інших основних маршрутів, в залежності від погоди.

Міністерство просить водіїв найближчими днями утриматися від поїздок, особливо на далекі відстані.