На півдні України з понеділка очікується ожеледь і значне погіршення погодних умов

Ожеледь і значне погіршення погодних умов очікуються в понеділок, 8 січня, у Запорізькій області та на півдні України, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко з посиланням на дані синоптиків.

"Із 7 до 9 січня температура повітря знизиться до -19-25 градусів морозу, прогнозується сильний сніг. Ситуація на дорогах буде ускладнена. Закликаємо водіїв найближчими днями утриматися від поїздок, особливо на далекі відстані, а пішоходів - бути особливо пильними", - написав Малашко в телеграмі у неділю.