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19:04 07.01.2024

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

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Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт, зокрема 5 газотурбінних установок і 7 великих трансформаторів.

Про це було оголошено під час зустрічі в Києві в неділю міністра енергетики України Германа Галущенка та міністерки закордонних справ Японії Йоко Камікави. Устаткування закуплено і доставляється японським урядом за сприяння з UNDP та японським агентством міжнародного співробітництва Jica.

"Це дуже важливе обладнання. Частина ще в дорозі, але раніше вже було встановлено два автотрансформатори, а зараз ми говоримо ще про два подібних, а також про п'ять газотурбінних установок і сім великих трансформаторів. Йдеться про децентралізацію енергосистеми і про додаткові 200 МВт потужності",- сказав Галущенко на брифінгу по завершенню зустрічі.

За його словами, надане Японією обладнання буде розосереджене по всій країні.

"Це повністю збігається з цілями нашої національної енергостратегії, спрямованої на децентралізацію енергетики", - додав міністр.

У своєму виступі Йоко Камікава категорично засудила триваючі атаки Росії на цивільні об'єкти і населення та запевнила у цілковитій підтримці України.

"Дуже важливо підтримати українців, щоб захистити їх цієї зими. Те обладнання, яке отримує Україна від нас, принесе користь близько 5 млн її громадян",- зазначила вона.

 

 

Теги: #японія #допомога #енергосектор

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