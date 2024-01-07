Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях України - ЦНС

Росіяни посилюють мобілізацію на тимчасово окупованих територіях південних областей України, місцевих чоловіків примусово забирають на фронт, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) 6 січня.

"На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни намагаються мобілізувати якомога більше чоловіків. За даними підпілля, дедалі більше репресивних заходів росіян спрямовано на пошук чоловіків, яких примусово мобілізують до лав ЗС РФ. До мобілізаційних списків вносять лікарів, педагогів, працівників комунальних підприємств. Також, як повідомляв Центр національного опору раніше, у ці списки потрапляють і підлітки з 17 років", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в окупованих містах Херсонщини та Запоріжжя росіяни розгорнули нові "військкомати". Їх очолили завезені з РФ військові.

"Ворогу вигідна смерть українців незалежно від боку, де вони воюють. Тому окупанти використовують українців у своїй армії для гарматних штурмів", - наголошують у ЦНС.