Події

10:12 07.01.2024

Війська РФ за добу обстріляли 22 населені пункти Запорізької області, є руйнування - ОВА

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Війська РФ за добу обстріляли 22 населені пункти Запорізької області, є руйнування - ОВА

Війська РФ за минулу добу обстріляли 22 населених пункти Запорізької області, є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в неділю вранці.

"За минулу добу ворог завдав 169 ударів по 22 населених пунктах", - поінформував Малашко в телеграм-каналі.

Зокрема, загарбники здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новодарівки та Малих Щербаків, 35 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Червоному, Левадному, Полтавці та Малим Щербакам, а також гатили з авіації по Оріхову, Новодарівці та П'ятихатках.

126 артобстрілів припали на територію Новоданилівки, Гуляйпільського, Новодарівки, Чарівного, Темирівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малинівки, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали", - наголосив Малашко. 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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