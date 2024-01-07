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08:21 07.01.2024

У Миколаївській області вночі сили ППО знищили п'ять ударних БПЛА

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У Миколаївській області вночі сили ППО знищили п'ять ударних БПЛА

У Миколаївській області силами протиповітряної оборони вночі ліквідовано п'ять БПЛА типу "Shahed 131/136", повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім станом на 07.30 неділі.

"У ніч на 7 січня силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п'ять БПЛА типу "Shahed 131/136", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Також він інформував про ворожі обстріли Миколаївського району.

За його словами, вчора, 6 січня, о 10:47 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора, 6 січня, об 11:28 і сьогодні вночі, 7 січня, в 00:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

"Увечері, 6 січня, відбулося влучання БПЛА типу "Shahed-131/136" у рекреаційній зоні, внаслідок чого на одній із законсервованих баз відпочинку виникло загоряння. Пожежу оперативно ліквідовано. Без постраждалих", - повідомив Кім.

 

 

 

Теги: #обстріл #миколаївська_область

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