Президент Євроради Мішель має намір достроково залишити свою посаду, щоб узяти участь у виборах до Європарламенту

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про свій намір достроково залишити займану посаду і приєднатися з червня до бельгійської ліберальної партії MR - Mouvement Réformateur (Реформістський Рух), щоб взяти участь у виборах до Європейського парламенту.

Про це він повідомив в інтерв'ю бельгійським ЗМІ. У зв'язку з озвученим рішенням Мішель покине крісло президента Євроради, не допрацювавши до кінця нинішнього року, коли закінчиться його мандат.

"Наприкінці червня або на початку липня Європейська рада зможе передбачити це і ухвалити рішення про наступника", - сказав він в інтерв'ю De Standaard, Le Soir і La Libre.

Разом з тим, Мішель не уточнив, яку роль він хоче виконувати в Європейському парламенті. "Я хочу служити там, де можу бути корисним. У мене немає інших амбіцій. Я хочу відігравати активну роль у європейських дебатах і сприяти просуванню проєкту "Європа-2030". Це потребуватиме реформ", - сказав він.

Зазначається, що зазвичай роль президента Євроради дістається лідеру країни, яка в той момент головуватиме в Раді ЄС. Цей проміжок часу припаде на президентство Угорщини, в якій крісло прем'єр-міністра займає Віктор Орбан. Водночас остаточне рішення, хто конкретно обійме посаду президента Євроради ухвалять лідери країн-членів ЄС.

Реформістський рух (фр. Mouvement Réformateur, MR) - ліберальна франкомовна політична партія в Бельгії.