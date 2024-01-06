Події

19:58 06.01.2024

Зеленський присвоїв нові військові звання голові СБУ та його заступнику

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Зеленський присвоїв нові військові звання голові СБУ та його заступнику

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військові звання голові Служби безпеки України Василю Малюку та його заступнику Олександру Покладу, повідомляють на сайті Офісу Президента в суботу, 6 січня.

Згідно з Указом Президента України №3/2024, присвоєно військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу - голові Служби безпеки України.

Крім того, згідно з Указом президента України №4/2024, присвоєно військове звання генерал-майора бригадному генералу Покладу Олександру Валентиновичу - заступнику Голови Служби безпеки України.

 

 

 

 

Теги: #президент #звання

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