Уряд Польщі підписав угоду з фермерами про припинення блокади кордону з Україною

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський підписав угоду з фермерами союзу "Ошукане село" про припинення блокади кордону з Україною в пункті пропуску "Медика - Шегині", повідомляє Polsat News.

"У суботу міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Чеслав Секерський разом із підкарпатським воєводою Терезою Кубас-Гул зустрілися з фермерами "Ошуканого села", які протестували на прикордонному переході в Медиці. Після 17:20 на пресбрифінгу Кубас-Гул оголосила про підписання угоди", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті Polsat News у суботу ввечері.

Зазначається, що Секерський пообіцяв виконати всі вимоги фермерів, серед них: активація субсидій на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування за ліквідними кредитами на 2,5 млрд злотих і збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

"Із підписанням угоди акція протесту на прикордонному переході в Медиці призупиняється на період, необхідний для проведення юридичних і повідомних змін і на час, необхідний для впровадження додаткових змін", - цитує Polsat News текст угоди.