Перші військово-транспортні гелікоптери AW-149 прийнято в експлуатацію ЗС Польщі

Перші військово-транспортні гелікоптери AW-149 прийняті в експлуатацію збройними силами Польщі, повідомляє польське Агентство з озброєнь.

"Замовлені ЗС Польщі вертольоти AW-149, згідно з вимогами, наразі доставлені замовнику, де почалася їхня експлуатація", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що техніка, "пройшла всі необхідні випробування і приймання та допущена до експлуатації".

Як зазначили в агентстві, закуплені Військом Польським гелікоптери оснащені складною протиобморожувальною системою, що дає змогу реалізовувати завдання за температури до -40°C.

Раніше повідомлялося про завершення виробництва італійським концерном Leonardo на потужностях польського заводу PZL Swidnik першої партії гелікоптерів AW-149, з їх передачею 25-й повітряно-кавалерійській бригаді.

Контракт на постачання гелікоптерів AW-149 укладено на термін до 2029 року, у ньому йдеться про 32 машини, а також логістичний пакет, технічний супровід, навчальне обладнання для льотчиків тощо.

AW-149 - багатоцільовий військовий гелікоптер, здатний виконувати денні та нічні польоти. Максимальна злітна вага 8,3 тисячі кг, максимальна швидкість 313 км/год, крейсерська - 287 км/год. Максимальна дальність - 958 км, максимальна тривалість польоту 4 години і 55 хвилин.

Передбачається, що AW-149 будуть задіяні, зокрема, в охороні кордону з Білоруссю.