У результаті ракетного удару по Покровському району загинули 11 людей, з них п’ятеро дітей - голова Донецької ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області, за попередньою інформацією, загинуло 11 людей, серед них 5 дітей, також 8 осіб дістали поранень, повідомляє голова ОВА Вадим Філашкін.

"11 загиблих, зокрема 5 дітей - такі попередні наслідки ударів по Покровському району. Росіяни вдарили по району ракетами С-300, вбили 11 осіб і поранили ще 8. Основний удар припав на Покровськ і Рівне Мирноградської громади", - написав Філашкін у телеграм-каналі в суботу ввечері.