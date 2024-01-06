Поранено шістьох осіб унаслідок обстрілу Покровська, під завалами можуть перебувати три людини - Донецька ОВА

Щонайменше шістьох осіб поранено внаслідок обстрілу Покровська, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Під удар потрапив приватний сектор міста - зруйновано шість будинків. Імовірно, під завалами будинків іще можуть перебувати три людини. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники", - написав Філашкін у телеграмі в суботу.

Крім того, за його словами, виникла пожежа в Рівному Мирноградської громади - інформація про постраждалих не надходила.