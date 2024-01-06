Події

15:10 06.01.2024

Росіяни завдали двох авіаударів по селищу Північне: загинула жінка, ще одна - поранена, повідомляє Донецька ОВА

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Унаслідок ранкового російського авіаційного удару в Північному Торецької громади загинула місцева жителька, ще одна дістала поранень, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Один загиблий і один поранений - такі уточнені дані щодо авіаударів по Північному Торецької громади", - написав він у телеграмі в суботу.

"Нагадаю, сьогодні вранці росіяни скинули на селище дві авіабомби - поцілили у дві багатоповерхівки. На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка поранена і доставлена в лікарню. Три будинки частково зруйновано", - додав Філашкін.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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