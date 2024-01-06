Події

12:52 06.01.2024

Росіяни завдали двох авіаударів по селищу Північне, загинула людина - Донецька ОВА

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Унаслідок ранкового російського авіаційного удару в Північному Торецької громади загинув місцевий житель, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Одна людина загинула внаслідок авіаудару по Північному Торецької громади. Зранку росіяни здійснили по селищу два авіаудари, поцілили в житлову забудову", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

За його даними, на місці працюють поліція і парамедики.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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