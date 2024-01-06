У Дніпрі вночі була масштабна пожежа, згорів ангар з автобусами

Масштабна пожежа спалахнула минулої ночі в Дніпрі - горів ангар приватного підприємства з обладнанням і автобусами. Площа пожежі сягала 600 кв. м, повідомило управління ДСНС у Дніпропетровській області.

"...пожежа виникла на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі (ангарі), де розміщувалися транспортні засоби. Горіло обладнання й автобуси всередині будівлі на площі 600 кв. м", - ідеться в повідомленні ГУ ДСНС у Дніпропетровській області в суботу на сайті.

Пожежу ліквідували о 1:40. Обійшлося без загиблих і постраждалих. На місці інциденту працювали 26 рятувальників і сім одиниць техніки ДСНС.