Події

11:33 06.01.2024

У Дніпрі вночі була масштабна пожежа, згорів ангар з автобусами

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У Дніпрі вночі була масштабна пожежа, згорів ангар з автобусами

Масштабна пожежа спалахнула минулої ночі в Дніпрі - горів ангар приватного підприємства з обладнанням і автобусами. Площа пожежі сягала 600 кв. м, повідомило управління ДСНС у Дніпропетровській області.

"...пожежа виникла на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі (ангарі), де розміщувалися транспортні засоби. Горіло обладнання й автобуси всередині будівлі на площі 600 кв. м", - ідеться в повідомленні ГУ ДСНС у Дніпропетровській області в суботу на сайті.

Пожежу ліквідували о 1:40. Обійшлося без загиблих і постраждалих. На місці інциденту працювали 26 рятувальників і сім одиниць техніки ДСНС.

Теги: #пожежа #дніпро #дснс

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