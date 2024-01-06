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11:00 06.01.2024

Російські війська готуються до наступу на Куп'янськ найближчими тижнями - ISW

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Російські війська готуються до наступу на Куп'янськ найближчими тижнями - ISW

Російські війська готуються до наступу на Куп'янськ (Харківська обл.) найближчими тижнями, і, ймовірно, мають для цього достатньо сил, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські сили можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська (Харківська область) найближчими тижнями й мати в цьому районі угруповання сил, яке, очевидно, менш деградувало, ніж російські угруповання, відповідальні за наступальні зусилля в інших місцях на сході України", - йдеться у звіті ISW за 5 січня.

Як наголошується у звіті, українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Куп'янськ і Борову (35 км на захід від Сватове) взимку 2024 р. У ISW звертають увагу, що захоплення цих міст, імовірно, витіснить українські війська зі східного берега річки Оскіл у Харківській області та створить умови для майбутніх російських наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Водночас у ISW наголошують, що "темп російських операцій на куп'янському напрямку та видима конфігурація російських сил в окупованих Луганській і Харківській областях загалом не вказують на майбутній російський наступ на всій лінії Куп'янськ-Лиман (район Харків-Луганськ-північний схід Донецької області), аналогічно до невдалого російського наступу на північному сході України взимку-навесні 2023 року.

"...російські сили, ймовірно, не накопичили достатньо сил у Бєлгородській області для підтримки початку великомасштабних наступальних операцій в інших місцях на півночі або північному сході Харківської області", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

 

Теги: #війна #isw

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