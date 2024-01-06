Події

10:54 06.01.2024

ЗСУ знищили понад 500 окупантів на таврійському напрямку, є полонені

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ЗСУ знищили понад 500 окупантів на таврійському напрямку, є полонені

Збройні сили України (ЗСУ) за минулу добу знищили 512 російських окупантів на таврійському напрямку, двох узяли в полон, повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони на таврійському напрямку.

"Загальні втрати ворога в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" становлять 512 осіб. Двоє окупантів здалися в полон. Загальні втрати ворога у військовій техніці - 40 одиниць. Зокрема, п’ять танків, 12 ББМ, одна артсистема, 14 БПЛА, шість автомобілів і дві одиниці спецтехніки", - йдеться в повідомленні пресцентру у фейсбуці в суботу.

Загалом, як повідомляється, на таврійському напрямку ворог завдав 15 авіаударів, одного ракетного удару та здійснив 778 артобстрілів, відбулося 37 бойових сутичок.

 

Теги: #війна #зсу

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