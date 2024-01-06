Події

10:29 06.01.2024

На Донеччини через обстріли поранено місцевого жителя - ОВА

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Унаслідок ворожих обстрілів за минулу добу в Донецькій області був поранений один місцевий житель - у Красногорівці, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"За 5 січня росіяни поранили одного жителя Донецької області - у Красногорівці", - йдеться в повідомленні Донецької ОВА в телеграм-каналі в суботу вранці.

Як повідомляється, станом на ранок суботи, 6 січня, внаслідок дворазового нічного обстрілу Покровська "пошкоджено дві адмінбудівлі, численні гаражі та автомобілі. Курахівська громада зазнала шести обстрілів: в Острівському пошкоджено три будинки, у Дальньому - один будинок, у Кураховому в зоні ураження промзона. У Лиманській громаді чотири рази обстріляно Торське".

За даними ОВА, у Бахмутському районі "в Часовоярській громаді пошкоджені п’ять приватних будинків. У Званівській громаді під вогнем Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверській громаді обстріляно три вулиці Серебрянки.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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