Події

09:20 06.01.2024

Повітряні сили ЗСУ уразили командний пункт на аеродромі в Саках у Криму

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Повітряні сили ЗСУ уразили командний пункт на аеродромі в Саках у Криму

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) уразили російський командний пункт на аеродромі Саки на території тимчасово окупованого Криму.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук у суботу вранці подякував українським льотчикам за чудову роботу й опублікував фотокадр з аеродрому, куди був приліт. При цьому він іронічно прокоментував традиційні заяви російського командування: "Все цели сбиты!" і додав: "На жаль, наші Повітряні сили залишилися ще без одного пункту управління в Криму!

"У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!", - написав він у Телеграм-каналі.

 

Теги: #крим #олещук #пс_зсу

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