У результаті ворожих обстрілів Куп'янська є руйнування, травмовано місцеву жительку

У ніч на суботу російські окупаційні війська двічі обстріляли Куп'янськ із РСЗВ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 00:15 окупанти завдали удару з РСЗВ по м. Куп'янськ. Влучання на території ліцею. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Близько 00:40 внаслідок обстрілу з РСЗВ м. Куп'янськ пошкоджено будинок. З-під завалів деблоковано 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи доставили в лікарню", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок п'ятничних ворожих обстрілів Липців було пошкоджено будинок, адміністративну будівлю та складські приміщення, а внаслідок удару по Козачій Лопані - пошкоджено приватний будинок і літню кухню. Загалом ворожих обстрілів минулої доби зазнали понад 15 населених пунктів Харківської області.