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07:14 06.01.2024

Президент Естонії скликав Раду з державної оборони, де обговорять підтримку України

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Президент Естонії скликав Раду з державної оборони, де обговорять підтримку України

Президент Естонії Алар Каріс скликав на наступний понеділок засідання Ради з державної оборони, де обговорюватимуть допомогу Україні.

Згідно з даними газети Postimees, Рада з держоборони є консультативним органом при президентові.

До її складу входять спікер Рійгікогу (парламенту), прем'єр-міністр, голова комісії парламенту з оборони, голова комісії Рійгікогу у закордонних справах, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр фінансів, міністр внутрішніх справ, міністр юстиції, міністр економіки й інфраструктури, командувач Силами оборони.

Рада обговорює і висловлює свою думку з питань, що мають важливе значення для держоборони.

Зокрема, на майбутньому засіданні обговорюватимуть війну Росії проти України, кроки Естонії на підтримку України та безпеку кордонів Естонії.

 

 

 

Теги: #оборона #підтримка #естонія

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