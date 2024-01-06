Президент Естонії скликав Раду з державної оборони, де обговорять підтримку України

Президент Естонії Алар Каріс скликав на наступний понеділок засідання Ради з державної оборони, де обговорюватимуть допомогу Україні.

Згідно з даними газети Postimees, Рада з держоборони є консультативним органом при президентові.

До її складу входять спікер Рійгікогу (парламенту), прем'єр-міністр, голова комісії парламенту з оборони, голова комісії Рійгікогу у закордонних справах, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр фінансів, міністр внутрішніх справ, міністр юстиції, міністр економіки й інфраструктури, командувач Силами оборони.

Рада обговорює і висловлює свою думку з питань, що мають важливе значення для держоборони.

Зокрема, на майбутньому засіданні обговорюватимуть війну Росії проти України, кроки Естонії на підтримку України та безпеку кордонів Естонії.