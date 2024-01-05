Бельгія, яка головує в ЄС, має намір працювати над форматом переговорів про членство України в ЄС

Прем'єр-міністр Бельгії, яка з 1 січня почала головувати в Раді ЄС, Александер Де Кроо каже, що Брюссель працюватиме над переговорними рамками про вступ України і Молдови до Європейського Союзу.

У п'ятницю в Брюсселі на пресконференції, присвяченій початку головування Бельгії в Раді ЄС, Де Кроо сказав: "Народи Європи більше ніж будь-коли дивляться на Європейський Союз, вони дивляться на ЄС із чіткими очікуваннями - очікуваннями їх захистити, посилити їхній добробут й очікуваннями підготувати спільне майбутнє. Спільне майбутнє тут, у Європі, також означає, що Україна є в серці Європи. Це - найкраща гарантія нашої майбутньої стабільності, колективної безпеки, колективної безпеки населення України, а також колективної безпеки для населення Європи. Після грудневого рішення Європейської Ради ми працюватимемо над рамками для переговорів щодо майбутнього розширення, пов'язаного з Україною та Молдовою".

Прем'єр-міністр також висловив переконання щодо необхідності реформувати ЄС. "Ми маємо реформувати Європейський Союз. Ми знаємо, що тривають дискусії про розширення. Наше послання дуже зрозуміле: перш ніж ми станемо більшими, нам потрібно стати кращими, нам потрібен Європейський Союз, який здатний ухвалювати рішення швидше, зберігаючи при цьому свою єдність", - зазначив Де Кроо.