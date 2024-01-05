Події

21:01 05.01.2024

Бельгія, яка головує в ЄС, має намір працювати над форматом переговорів про членство України в ЄС

1 хв читати
Бельгія, яка головує в ЄС, має намір працювати над форматом переговорів про членство України в ЄС

Прем'єр-міністр Бельгії, яка з 1 січня почала головувати в Раді ЄС, Александер Де Кроо каже, що Брюссель працюватиме над переговорними рамками про вступ України і Молдови до Європейського Союзу.

У п'ятницю в Брюсселі на пресконференції, присвяченій початку головування Бельгії в Раді ЄС, Де Кроо сказав: "Народи Європи більше ніж будь-коли дивляться на Європейський Союз, вони дивляться на ЄС із чіткими очікуваннями - очікуваннями їх захистити, посилити їхній добробут й очікуваннями підготувати спільне майбутнє. Спільне майбутнє тут, у Європі, також означає, що Україна є в серці Європи. Це - найкраща гарантія нашої майбутньої стабільності, колективної безпеки, колективної безпеки населення України, а також колективної безпеки для населення Європи. Після грудневого рішення Європейської Ради ми працюватимемо над рамками для переговорів щодо майбутнього розширення, пов'язаного з Україною та Молдовою".

Прем'єр-міністр також висловив переконання щодо необхідності реформувати ЄС. "Ми маємо реформувати Європейський Союз. Ми знаємо, що тривають дискусії про розширення. Наше послання дуже зрозуміле: перш ніж ми станемо більшими, нам потрібно стати кращими, нам потрібен Європейський Союз, який здатний ухвалювати рішення швидше, зберігаючи при цьому свою єдність", - зазначив Де Кроо.

Теги: #членство #україна #бельгія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:39 04.01.2024
Зеленський і прем'єр Італії обговорили подальшу оборонну співпрацю

Зеленський і прем'єр Італії обговорили подальшу оборонну співпрацю

13:51 04.01.2024
Бельгія окреслила формат своєї участі в "коаліції F-16" із навчання українських пілотів і техперсоналу

Бельгія окреслила формат своєї участі в "коаліції F-16" із навчання українських пілотів і техперсоналу

05:41 04.01.2024
Українська торговельна мережа кафе-магазинів "Молоко від фермера" вийшла на ринок США

Українська торговельна мережа кафе-магазинів "Молоко від фермера" вийшла на ринок США

03:41 04.01.2024
Російські війська вночі завдали ракетних ударів по Кураховому, зруйновано дитсадок і школу - Донецька ОВА

Російські війська вночі завдали ракетних ударів по Кураховому, зруйновано дитсадок і школу - Донецька ОВА

02:20 04.01.2024
Європа може зазнати нападу з боку Росії протягом кількох років - Туск

Європа може зазнати нападу з боку Росії протягом кількох років - Туск

23:50 03.01.2024
Кулеба: ресурсів для надання Україні необхідної допомоги достатньо, закликаємо всіх партнерів прискорити ухвалення рішень

Кулеба: ресурсів для надання Україні необхідної допомоги достатньо, закликаємо всіх партнерів прискорити ухвалення рішень

23:19 03.01.2024
Унаслідок ракетних ударів по Харкову пошкоджено нежитлову цивільну інфраструктуру, інформації про постраждалих немає

Унаслідок ракетних ударів по Харкову пошкоджено нежитлову цивільну інфраструктуру, інформації про постраждалих немає

22:51 03.01.2024
Окупанти за день обстріляли дев'ять громад Сумської області, зафіксовано понад 180 вибухів

Окупанти за день обстріляли дев'ять громад Сумської області, зафіксовано понад 180 вибухів

17:28 03.01.2024
Україна не подавала Туреччині запиту на пропуск до Чорного моря двох мінних тральщиків - ВМС ЗСУ

Україна не подавала Туреччині запиту на пропуск до Чорного моря двох мінних тральщиків - ВМС ЗСУ

03:47 03.01.2024
Боррель: Росія почала 2024 р. із запуску понад сотні ракет і БпЛА по містах України

Боррель: Росія почала 2024 р. із запуску понад сотні ракет і БпЛА по містах України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом посередництво Туреччини в обміні полоненими з РФ, поверненні депортованих дітей і звільненні утримуваних РФ кримських татар

Витримати цей рік означає витримати всю війну

Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" - тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави

ЗСУ влучили у ворожий склад боєприпасів поблизу с. Первомайського в тимчасово окупованому Криму

Продукцію "Київгуми" доставляли окупантам безпосередньо на передову - джерело

ОСТАННЄ

Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати

Ердоган у розмові із Зеленським заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника й провести переговори для забезпечення миру в Україні

Зеленський обговорив з Ердоганом посередництво Туреччини в обміні полоненими з РФ, поверненні депортованих дітей і звільненні утримуваних РФ кримських татар

Кулеба про слова представника Держдепу США щодо зменшення підтримки України: Не йдеться про 2024 рік, а коли Україна матиме достатньо зброї

Війська РФ тричі атакували Нікополь і Марганецьку громаду з артилерії, чотири рази - з використанням БПЛА

Витримати цей рік означає витримати всю війну

Залужний і головком сил НАТО в Європі Каволі обговорили питання протидії ракетним атакам РФ і можливі дії противника найближчими тижнями та місяцями

ВМС Індії прийшли на допомогу судну, яке зазнало атаки в Аравійському морі

Українська авіація завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу противника

Ворог за добу завдав три ракетних і 16 авіаударів, здійснив 12 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА