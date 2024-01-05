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18:40 05.01.2024

Інформація про закупівлю скляних зупинок для повітряної тривоги в Києві є недостовірною - Київпастранс

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Інформація про закупівлю скляних зупинок для повітряної тривоги в Києві є недостовірною - Київпастранс

Комунальне підприємство "Київпастранс" не купувало скляні зупинові комплекси, тим більше для того, щоб люди перечікували там повітряні тривоги. Про це заявили у "Київпастрансі".

"Фейк: Київпастранс купив скляні зупинки для тривог. Реальність: Зупинки не купили! Зупинки зарезервували! І не для тривог, а для того, щоб люди не стояли на вітрі чи не мокли під дощем. Або якщо зупинку пошкодять, що ставалося не одноразово. І її потрібно полагодити або замінити. Саме для цього укладається страхувальний договір. Якщо щось стається, то лише тоді Київпастранс купує зупинку. Щоб люди не чекали її виготовлення. Якщо ж нічого не стається – зупинка не купується", - повідомили у "Київпастрансі".

У комунальному підприємстві також наголосили, що під час повітряних тривог знаходитися на зупинках небезпечно.

"Ті політики, які почали розганяти джинсу, рекомендуючи киянам стояти на скляних зупинках під час тривоги, ризикують життям людей. Це їхнє ставлення до киян. Воно нам давно відоме. Ми, в свою чергу, закликаємо містян не перечікувати повітряні тривоги на зупинках, а перебувати в укритті", - наголосили в "Київпастрансі".

Раніше у деяких ЗМІ  та телеграм-каналах була розповсюджена інформація про те, що начебто КП "Київпастранс" закупив скляні зупинки, де киянам доведеться перечікувати повітряні тривоги.  

Теги: #київпастранс #зупинки

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