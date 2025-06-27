Інтерфакс-Україна
Події
14:24 27.06.2025

Посадовці "Київпастрансу" закуповували шини за завищеними цінами – БЕБ

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Посадовці "Київпастрансу" закуповували шини за завищеними цінами – БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві завершили досудове розслідування за фактом заволодіння коштами комунального підприємства "Київпастранс" під час закупівлі шин та передали їх матеріали до суду, повідомляє відділ комунікацій Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у п'ятницю.

"Посадовці підприємства діяли у змові з представником приватного товариства – постачальника шин. За даними слідства, закупівлі здійснювалися за завідомо завищеними цінами. Внаслідок цих дій територіальній громаді Києва завдано близько 5 млн грн збитків. Один із підозрюваних пішов на співпрацю зі слідством – він визнав вину, дав викривальні покази на інших учасників схеми та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором", - йдеться у повідомленні.

Матеріали провадження разом з угодою скеровані до суду за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Теги: #шини #беб #київпастранс

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