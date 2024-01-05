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17:46 05.01.2024

На Київщині через погіршення погоди Пункти незламності працюватимуть цілодобово - ОВА

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На Київщині через погіршення погоди Пункти незламності працюватимуть цілодобово - ОВА

У Київській області очікується зниження температури повітря до -18 ºС, а також пориви вітру, ожеледь й опади, з огляду на це Пункти незламності в регіоні працюватимуть цілодобово, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У Київській ОДА відбулося засідання штабу з оперативного реагування та забезпечення сталого функціонування об'єктів критичної інфраструктури... Учасники наради обговорили вжиття заходів у разі погіршення погодних умов і план оперативного реагування на забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення в разі надзвичайних ситуацій", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначено, що окремо обговорено роботу Пунктів незламності на Київщині, зокрема вони мають працювати цілодобово й бути забезпечені всім необхідним.

З адресами Пунктів незламності можна ознайомитися на сайті Київської обласної військової адміністрації або за допомогою чат-бота "Київщина безпечна" в "Телеграмі".

 

Теги: #погода #пункти_незламності

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