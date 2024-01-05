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16:52 05.01.2024

Міністр оборони Великої Британії: світ змусив Путіна піти з простягнутою рукою в Північну Корею, щоб продовжити своє незаконне вторгнення в Україну

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Міністр оборони Великої Британії: світ змусив Путіна піти з простягнутою рукою в Північну Корею, щоб продовжити своє незаконне вторгнення в Україну

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував інформацію про те, що РФ уже використовувала балістичні ракети від КНДР проти України, заявивши, що Північна Корея повинна заплатити високу ціну за підтримку Росії.

"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна погодитися на приниження і піти з простягнутою рукою в Північну Корею, щоб продовжити своє незаконне вторгнення. Вчиняючи так, Росія порушила численні резолюції РБ ООН і поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу. Це має припинитися зараз", - написав він у Х (Twitter).

Міністр заявив, що "разом із нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії".

Раніше в Білому домі заявили, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії певну партію балістичних ракет і пускових установок до них.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що російські війська випустили щонайменше одну з цих балістичних ракет по Україні 30 грудня.

Питання постачання Корейською Народно-Демократичною Республікою балістичних ракет Російській Федерації та їх використання проти України стане предметом дискусії в Раді безпеки Організації Об'єднаних націй (ООН) у середу, 10 січня, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат 5 січня заявив, що поки що немає підтвердження інформації про застосування РФ для атаки по Україні переданих КНДР балістичних ракет, фахівці вивчатимуть уламки ракет.

 

Теги: #велика_британія #грант_шеппс

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