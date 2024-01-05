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16:09 05.01.2024

Для ворожого обстрілу Харкова 2 січня використовували ракети зі стертим маркуванням, імовірно, вироблені за межами РФ - Синєгубов

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Для ворожого обстрілу Харкова 2 січня використовували ракети зі стертим маркуванням, імовірно, вироблені за межами РФ - Синєгубов

Російські окупаційні війська для обстрілу центру Харкова 2 січня використовували ракети "Іскандер-М" зі стертим маркуванням, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Ми вже знаємо, що це ракети "Іскандер-М", гіперзвукові швидкісні ракети. Країну-виробника їх поки що не встановлено... Маркування стерте з цих ракет, але те, що ми можемо роздивитись, це не Російська Федерація", - сказав Синєгубов на брифінгу в п'ятницю, відповідаючи на уточнювальне запитання, чи використовували окупанти для обстрілу ракети виробництва КНДР.

Зі свого боку пресслужба Харківської облпрокуратури повідомила, що в п'ятницю було додатково оглянуто уламки ракет.

"Мета слідчої дії - перевірити версію щодо виробництва зазначених ракетних боєприпасів за межами Росії. Відомості, отримані під час додаткового огляду, буде надано експертам для проведення комплексної судової вибухо-технічної, військової експертиз. Огляд здійснювали прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних сил Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося, уранці 2 січня окупанти здійснили серію ракетних ударів по центру Харкова, унаслідок чого загинули дві жінки, 62 людини постраждали.

Теги: #харків #обстріли

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