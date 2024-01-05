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15:32 05.01.2024

Ворог розпочав активні дії на куп'янському напрямку ще на початку жовтня, кількість російських військових у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" без змін

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Ворог розпочав активні дії на куп'янському напрямку ще на початку жовтня, кількість російських військових у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" без змін

Ворог розпочав активні дії на куп'янському напрямку ще на початку жовтня і щоденно веде наступ на Синьківку для виходу на Куп'янськ, ситуація без змін, заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, коментуючи матеріал The Telegraph.

"Ми щодня говоримо про те, що ворог атакує на куп'янському напрямку. Свої активні дії вони розпочали ще на початку жовтня. І з початку жовтня, відповідно, щодня відбувається наступ на Синьківку, щоб надалі наступати на Куп'янськ - важливий логістичний центр, який був окупований росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Якихось успіхів на цьому напрямку немає", - сказав Фітьо в ефірі "Суспільне. Спротив".

Спікер наголосив, що "фронт активний", і росіяни від своїх планів захопити всю Україну не відмовилися.

"Ми вже не говоримо про те, що вони наступають на певних напрямках. Наші захисники тримають оборону. Ситуація, в принципі, як і завжди, а гучні заголовки іноді навіюють різні настрої в нашому суспільстві. Тому рекомендуємо використовувати офіційні джерела отримання інформації", - зазначили в Сухопутних військах.

За словами Фітьо, зараз "якогось скупчення сил (ворожих - ІФ-У) на кордоні з Україною не спостерігається".

"Усе як було, так і залишається. Кількість військовослужбовців окупаційної армії в смузі відповідальності "Хортиця" теж залишається без змін. Єдине, що вони підтягують резерви для відновлення втрат у людській силі", - пояснив він.

Також Фітьо зазначив, що українські воїни щодня знищують на куп'янському напрямку ворожу техніку та їхні піхотні штурмові групи. Зокрема, минулої доби українські захисники відбили чотири атаки.

"Бачимо, що погодні умови вплинули на наступальні дії росіян. Атакуючі дії відбувалися поблизу Синьківки та на схід від Петропавлівки. Якихось успіхів ворог не мав. Застосував вісім дронів-камікадзе по українських позиціях та здійснив 352 артилерійські обстріли", - розповів речник.

Водночас позаминулої доби кількість обстрілів була більшою - 600. Фітьо зазначив, що росіяни зазнають великих втрат. Так, за минулу добу було знищено 116 окупантів і 32 одиниці ворожої техніки.

Раніше британське видання The Telegraph із посиланням на джерела написало, що у Збройних силах України готуються до нового наступу Росії в Харківській області, а можлива дата початку наземного наступу - 15 січня.

Теги: #війна #зсу

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