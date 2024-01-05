ДТЕК повідомив про черговий обстріл його прифронтової ТЕС

4 січня внаслідок обстрілу російських агресорів укотре постраждала прифронтова ТЕС ДТЕК, яка зазнавала неодноразових атак раніше.

Згідно з повідомленням ДТЕК у телеграм-каналі в п'ятницю, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв, але серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

"Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки", - йдеться в повідомленні.

ДТЕК звернув увагу, що за останні два з половиною місяці ворог здійснив на станцію більше десятка атак, під час однієї з них п'ятеро енергетиків були поранені.

Раніше Міненерго повідомило про обстріл ТЕС на Донеччині, внаслідок чого відключено один із її блоків.