Події

10:52 05.01.2024

На Донеччині внаслідок обстрілів дві людини загинули, ще двоє поранені - ОВА

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На Донеччині внаслідок обстрілів дві людини загинули, ще двоє поранені - ОВА

Російські окупанти за минулу добу вбили двох жителів Донецької області, поранили ще двох, повідомляє пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

У Селидівській громаді Покровського району під артобстріл потрапив Українськ - пошкоджено школу та дві 5-поверхівки. У Мар'їнській громаді одна людина загинула в Красногорівці, одна поранена в Катеринівці, обстріляно Єлизаветівку. В Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді обстріляно Соловйове. Курахівська громада зазнала чотирьох обстрілів - у зоні ураження опинилися Острівське і промзона Курахового. Шість ракет росіяни випустили по Мирноградській громаді - пошкоджено шахту та дві адмінбудівлі.

У Бахмутському районі під вогнем опинилася Часовоярська громада - обійшлося без жертв і руйнувань. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка та Васюківка. Також росіяни обстріляли Сіверськ.

Теги: #обстріли #донецька_область

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