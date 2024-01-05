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09:43 05.01.2024

Єрмак і Барроу обговорили підготовку наступної зустрічі радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру

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Єрмак і Барроу обговорили підготовку наступної зустрічі радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

"Обговорили підготовку наступної зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, яка відбудеться в січні в Давосі", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він також поінформував Барроу про наслідки нещодавніх масованих обстрілів українських міст і сіл, які здійснили в період новорічних свят.

"Акцентував, що від цих терористичних актів росії загинули десятки українців та понад 150 були поранені. Погодилися з важливістю посилення протиповітряної оборони України, чому може сприяти, зокрема, Велика Британія", - написав Єрмак за підсумками розмови.

Під час розмови Єрмак також відзначив продуктивну роботу української та британської команд над угодою про гарантії безпеки для України, як це передбачено вільнюською Спільною декларацією країн G7.

"Подякував уряду й народу Великої Британії за всю оборонну допомогу нашій державі та лідерство в підтримці України в боротьбі за свободу, демократію та безпеку у Європі", - додав він.

Теги: #барроу #єрмак

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