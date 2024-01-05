Окупанти вбили двох мирних жителів у Катеринівці та Красногорівці Донецької області

Двоє мирних жителів Донецької області загинули і двоє дістали поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 4 січня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Катеринівці і Красногорівці. Ще дві людини в області за добу дістали поранення. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо однієї людини, яка загинула раніше в Авдіївці, та одного пораненого у Торецьку", - написав Філашкін у телеграмі у п'ятницю вранці.

Очільник обладміністрації наголосив, що загальну кількість жертв російських окупантів на Донеччині за четвер подано без урахування окупованих міст Маріуполя і Волновахи.